Группа «Эталон»" запустила завод префабрицированной продукции на территории технопарка «Горелово» в Санкт-Петербурге. Производственный объект площадью 10 тыс. кв. м рассчитан на выпуск более 700 комплектов готовых конструктивных элементов домов в месяц, в дальнейшем этот объем можно будет увеличить почти в три раза, до 2 тыс. изделий в месяц.

За счёт собственного производства застройщик рассчитывает закрыть свои потребности в тепловом контуре и сократить долю субподрядных работ.

Также в 2026 году в «Горелово» планируют ввести завод объемно-блочных конструкций площадью 13 тыс. кв. м, где будут выпускать архитектурные и конструктивные модули с возможностью чистовой отделки. Его проектная мощность составит 1 тыс. блоков в год, при этом до половины мощностей будет работать на потребности внешних потребителей.

Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 1 млрд рублей, однако впоследствии их объем вырос до 2,8 млрд рублей.