Группа «Эталон» запустила в Петербурге завод префаб-продукции
Группа «Эталон»" запустила завод префабрицированной продукции на территории технопарка «Горелово» в Санкт-Петербурге. Производственный объект площадью 10 тыс. кв. м рассчитан на выпуск более 700 комплектов готовых конструктивных элементов домов в месяц, в дальнейшем этот объем можно будет увеличить почти в три раза, до 2 тыс. изделий в месяц.
За счёт собственного производства застройщик рассчитывает закрыть свои потребности в тепловом контуре и сократить долю субподрядных работ.
Также в 2026 году в «Горелово» планируют ввести завод объемно-блочных конструкций площадью 13 тыс. кв. м, где будут выпускать архитектурные и конструктивные модули с возможностью чистовой отделки. Его проектная мощность составит 1 тыс. блоков в год, при этом до половины мощностей будет работать на потребности внешних потребителей.
Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 1 млрд рублей, однако впоследствии их объем вырос до 2,8 млрд рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0