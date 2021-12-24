В Белгородской области запущен завод вентиляционного оборудования

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24 декабря в Разумном Белгородского района состоялось открытие завода вентиляционного оборудования «ТехноГрупп Белгород». Запуск предприятия позволить создать более 200 рабочих мест.

На заводе будут производить современные системы вентиляции: оборудование противопожарной вентиляции; радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и рабочие колёса для них; противопожарные клапаны.

Площадь нового завода составляет 6,2 тыс. м2. Производственная мощность завода составляет 62 000 единиц изделий в год.

Объём инвестиций составляет 505 млн рублей, планируемый срок окупаемости — 7 лет. Планируется, что за 10 лет завод перечислит в бюджет около 740 млн рублей в виде налогов.

© s.go31.ru

© s.go31.ru

© s.go31.ru