В Белгородской области запущен завод вентиляционного оборудования
24 декабря в Разумном Белгородского района состоялось открытие завода вентиляционного оборудования «ТехноГрупп Белгород». Запуск предприятия позволить создать более 200 рабочих мест.
На заводе будут производить современные системы вентиляции: оборудование противопожарной вентиляции; радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и рабочие колёса для них; противопожарные клапаны.
Площадь нового завода составляет 6,2 тыс. м2. Производственная мощность завода составляет 62 000 единиц изделий в год.
Объём инвестиций составляет 505 млн рублей, планируемый срок окупаемости — 7 лет. Планируется, что за 10 лет завод перечислит в бюджет около 740 млн рублей в виде налогов.
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