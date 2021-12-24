В Коми открылась новая роботизированная ферма
В преддверии Нового года в деревне Выльыб Корткеросского района открылась новая роботизированная ферма беспривязного содержания на 140 голов крупного рогатого скота СПК «Исток».
В 2020 году СПК «Исток» стал победителем в результате конкурсного обора инвестиционных проектов в сфере АПК. Общая стоимость проекта составила 69,3 миллиона рублей. Минсельхоз Республики Коми просубсидировал 47,7 миллиона рублей стоимости строительства и приобретения оборудования. Обновление производственной базы хозяйства позволило модернизировать 9 рабочих мест.
По словам председателя кооператива Надежды Макаровой, строительство новой фермы было ее давней мечтой. Благодаря государственной поддержке за год она стала явью. Теперь перед предприятием стоит задача по повышению эффективности и увеличению объемов производства молока, в том числе экстракласса.
Для этого уже в следующем году панируется приобретение 35 голов нетелей айширской породы.СПК «Исток» является крупным производителем молока, мяса и входит в десятку лучших сельхозпредприятий республики по удою на одну фуражную корову. Молочная продуктивность коров в хозяйстве в 2020 году составила 6636 кг, что на 15% выше среднего показателя сельхозорганизаций по району и на 36% выше среднереспубликанского уровня.
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