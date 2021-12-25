Жара на производстве: оборудование для 5 объектов

В новом видео, снятом на производственной площадке, рассматриваем оборудование, которое сейчас готовится сразу для нескольких объектов — 1 для зоны открытой окраски и 3 для дробеструйных камер.

По технологии оборудование одно и то же, но оно имеет разную комплектацию и разные типоразмеры. Для дробеструйных камер были изготовлены комплексы систем рекуперации дроби. В данном проекте имеется накопитель на 3,5 м3 и один из самых наших высоких элеваторов 8-10 м. А также отбойные щиты.

Для зоны открытой окраски были изготовлены улавливающие поддоны. Сейчас производится их сборка: устанавливаются пневмоцилиндры, поворотные заслонки, системы лабиринтных полов. Производство загружено практически на 100%.

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VnWrddfjViA