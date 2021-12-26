Подмосковный завод выпустил новые модели сельхозтехники

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Подмосковный завод «Колнаг», расположенный в г. Коломна, в декабре 2021 года выпустил новые модели сельхозтехники.

В середине декабря 2021 года завод приступил к выпуску смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 1200 ZK со смесительной камерой объемом 12 м3, который предназначен для перемешивания и распределения корма крупному рогатому скоту.

За одну раздачу Trioliet Solomix 1200 ZK может «накормить» до 700 голов КРС.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/xUk6tYL5Plk

В сентябре 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске заводом новой модификации смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 2 18ZK со смесительной камерой 18 м3.

В настоящий момент завод освоил выпуск двенадцати моделей смесителе-кормораздатчиков, 2 модели из которых являются стационарными.

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В начале декабря 2021 года завод начал выпуск модель подборщика картофеля Jansen & Heuning T40L, который предназначен для автоматизации выборки картофеля из бурта и обеспечения равномерного входного потока на линию предпродажной подготовки.

© kolnag.ru

Новый подборщик картофеля, производительностью до 50 тонн в час, был успешно запущен в работу в одном из подмосковных хозяйств.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/yeu8ifXPJjY

Заводом также выпускается модель подборщика картофеля Jansen & Heuning T60L, производительность которой составляет до 80 тонн вчас.