Блок управления и разгона для ПАЭС-2500

Предприятие ООО «Электромаш» специализировано на разработку и производство наукоемкой продукции для электроэнергетики, в частности систем управления, систем возбуждения и систем мониторинга для генераторов.

Мы длительное время работаем с компаниями эксплуатирующими автономные энергетические станции ПАЭС-2500 и компаниями проводящими модернизацию этих станций, ранее был разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию автоматический регулятор возбуждения для СГС-14-100-6, а в начале 2021 года было принято решение по разработке блока управления и разгона стартер-генератора на замену морально и физически устаревшего оборудования, снятого с производства системы запуска привода ПАЗ с управлением АПД-75 неотвечающей стабильностью работы и современным требованиям потребителя к техническим характеристикам систем — прежде всего к расширению информационных возможностей, функций мониторинга и самодиагностики, улучшения алгоритмов обработки данных.

В июле месяца был изготовлен и введен в эксплуатацию блок управления и разгона стартер-генераторов БУРГС-60-500. Блок управления разгона стартер-генератора (далее БУРСГ) обеспечивает управление током цепей якорей и управлением цепей обмоток возбуждения при пуске двух стартер-генераторов типа СТГ-12ТМО-1000 (далее СТГ) или аналогичного установленных на одной турбине, а так же, обеспечивает интегрирование в состав существующего оборудования системы автоматического запуска электродвигателя АИ-20 (или аналогичного), поставляемого в составе передвижной автоматизированной газотурбинной электростанции ПАЭС-2500.

Силовая часть БУРСГ выполнена на основе силового полупроводникового силового преобразователя, с встроенной системой управления и защит. Охлаждение преобразователя — естественное воздушное.

БУРСГ предназначен для выполнения процедуры пуска и останова стартер-генератора по токовременной характеристике. Цифровое управление позволяет обеспечить настройку пусковой характеристики понятной и простой. Блок может быть подключен к автоматике станции для реализации функции управления и передачи информации. Автоматика работы БУРСГ поддерживать режимы пуска и останова электродвигателя АИ-20 (или аналогичного).

БУРСГ имеет средства самодиагностики с выдачей подробной информации о состоянии оборудования. По команде от АСУ происходит управление разгонов двумя страртер генераторами, обеспечивающее равномерное распределение токов между двумя двигателями. До момента пуска формируется сигнал готовности, при появлении которого может быть проведен запуск БУРСГ.

БУРСГ обеспечивает следующие функции:

интеграция текущего оборудование в состав существующего на ПАЭС-2500;

автоматический пуск согласно заданной характеристике;

обеспечение режима согласования токов якоря стартеров;

защита силового преобразователя токового ключа от перегрева;

токовая отсечка в цепи якоря стартер-генератора;

обеспечение самоконтроля и самодиагностики оборудования БУРСГ;

обеспечение поддержки связи по интерфейсам Ethernet (протокол Modbus TCP) и RS-485 (Modbus RTU) с выдачей информации о работе БУРСГ на верхний уровень.

Основные технические характеристики БУРСГ представлены в таблице 1.

Наименование характеристики Значение 1 Номинальное напряжение питания постоянным напряжением силовой цепи (якоря), В 60 2 Ток питания якоря, в течение 75 секунд. Перерыв после четырех пусков — до остывания (30 минут), А, не более 510 3 Потребление мощности по цепям управления, не более, Вт 5 4 Напряжение питания цепей управления, В 24 5 Охлаждение токового ключа Естественное, воздушное

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© Фото из открытых источников