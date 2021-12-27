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Что хорошего сделано в Арктике в 2021 году

2021 год завершается в Арктике ярким и символичным событием — испытательными стрельбами с перехватом гиперзвуковой цели. В этом выпуске разберем, чем ещё запомнился год в русской Арктике.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BVRXUvkpPgA
Источник: https://youtu.be/BVRXUvkpPgA

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