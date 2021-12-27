СТМ начали отправку локомотивов ТГМ8А заводу РУСАЛа в Гвинее

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Торговый дом СТМ (входит в Холдинг «Синара — Транспортные Машины») начал доставку тепловозов серии ТГМ8А Elephant в адрес АО «Компания Бокситы Киндии» (КБК, входит в объединенную компанию «РУСАЛ»). В рамках контракта, заключенного в сентябре текущего года, СТМ поставляют шесть локомотивов западноафриканскому заводу российской алюминиевой компании, который занимается добычей и экспортом бокситов.

Доставка техники производится двумя партиями. Первая, состоящая из трех тепловозов, уже отправилась с Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в состав СТМ). Для транспортировки каждый ТГМ8А при помощи портальной системы погрузили на отдельный автотралл. До конца декабря автоколонна достигнет порта Санкт-Петербурга, откуда тепловозы отправятся морем в гвинейский порт Конакри. Доставка второй партии запланирована на январь 2022 года.

«Мы строим свою системную работу на основе принципов клиентоцентричности и видим своей задачей производство техники, максимально соответствующей пожеланиям нашего заказчика. Это наш первый экспортный контракт в Гвинее, хочу отметить, что увеличение доли экспорта в структуре продаж СТМ и расширение сотрудничества с промышленными компаниями будут являться приоритетными для нас направлениями деятельности и в 2022 году», — прокомментировал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин.

На тепловозах для КБК была внедрена инновационная система многих единиц (СМЕ) — способ управления подвижным составом, при котором несколько локомотивов сцепляются в один поезд, а управление тяговыми двигателями ведется с одного поста. Это позволяет увеличить максимальное ускорение, дает меньшую осевую нагрузку, убирает необходимость в перецепке локомотива. Кроме того, тяговый состав может продолжать движение даже при выходе из строя одного или нескольких машин, что значительно повышает общую надёжность. Помимо этого, все тепловозы доработаны с учётом климатических условий места будущей эксплуатации, а также снабжены усиленным корпусом и стеклопакетами.

ТГМ8А — четырехосный тепловоз с гидравлической передачей, предназначенный для выполнения маневровых работ на железнодорожных путях колеи 1435 мм, мощность локомотива составляет 882 кВт (1200 л.с.).