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Авиация

АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

28 декабря борта RA-89173 (95214) «Королёв» и RA-89178 (95219) «Элиста» перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта оборудованы салонами экономического класса и рассчитаны на перевозку 100 пассажиров.Всего АК «Россия» получила в этом году 19 новых Суперджетов.

Борт RA-89173 совершил первый полёт 30.06.21

Борт RA-89178 совершил первый полёт 27.10.21

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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