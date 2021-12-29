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Энергетика и ТЭК

Северный Поток-2 готов к работе

 © eer.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что концерн 29 декабря завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2».

Оператор проекта Nord Stream также сообщил о завершении процедуры, добавив, что вторая нитка наполнена техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Первая нитка была заполнена газом в октябре.

Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд м3 газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

«Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй — в сентябре.
Источник: https://ria.ru/20211229/gazoprovod-...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

энергетика, Газпром, Северный Поток-2
  • Птичка Грач Птичка Грач
    29.12.2121:09:54

    хорошее дело сделано … только для кого? надо бы ставить Европу на счетчик — не крутится на СП2, так пусть не крутится и на цеЕвропу

    #1245420
    • Нет аватара Лексур
      29.12.2123:05:12

      Так он и не крутится, всё положенное по контракту прокачали и всё. Откуда бы ещё взялись такие цены.и в Европе и в Цеевропе?

      #1245427
      • Clausson Clausson
        29.12.2123:34:48

        Ну первопричина таких цен в Европе это рекордные морозы в Китае. Вторая причина — жадность европейских (в большинстве своем американских) олигархов.

        А остальное скорее по копеечке.

        #1245429
  • Alex M Alex M
    29.12.2123:08:58

    Очень хочу чтобы транзит через «у» был прекращен после 10 января 2022 года, и платились только вот эти «плати или качай». Нужно просто поставить ультиматум — качать через СП-2. Вот 10 января не договорятся и сразу

    #1245428
    • Clausson Clausson
      29.12.2123:36:40

      Нет, контракт с Украиной подписан до 2024 года. И кроме того, еще не все перемычки в Европе готовы, что бы можно было безболезненно качать газ во все страны без проблем и с резервом.

      #1245430
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