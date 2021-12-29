Северный Поток-2 готов к работе
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что концерн 29 декабря завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2».
Оператор проекта Nord Stream также сообщил о завершении процедуры, добавив, что вторая нитка наполнена техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Первая нитка была заполнена газом в октябре.
Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд м3 газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
«Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй — в сентябре.
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