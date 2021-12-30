ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева заложило два судна «Метеор 120Р»

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28 декабря на верфи «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» под Чкаловском в Нижегородской области в торжественной обстановке были заложены два новых современных пассажирских скоростных судна «Метеор 120Р». Это третье и четвертое СПК из серии суда, сообщает пресс-служба предприятия.

Таким образом, на собственной верфи нижегородского конструкторского бюро будут строиться одновременно три СПК «Метеор 120Р». В настоящее время в соответствии с графиком ведется строительство второго «Метеора 120Р», который будет передан АО «Северречфлот» для эксплуатации в ХМАО.

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Первое — головное — судно было торжественно спущено на воду 3 августа, успело принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода, проделать долгий путь до места своей эксплуатации и затем успешно пройти все необходимые испытания. 8 октября у причала АО «Северречфлот» в Ханты-Мансийске состоялась презентация «Метеора 120Р».

СПК проекта 03580 «Метеор 120Р» предназначено для скоростной перевозки 120 пассажиров, объединяет в себе современные технологии, высокий уровень безопасности и комфорта, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км.

Серийное производство предыдущего поколения «Метеоров» было прекращено в 2007 году, всего с 1961 по 1991 годы было спущено на воду порядка 400 судов. На сегодняшний день оставшиеся в строю «Метеоры», имея Озёрный класс Российского речного регистра, являются безальтернативным видом транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог. Однако ресурс их почти исчерпан: всем таким судам по 40 лет и более.

Продукция АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» — высокоскоростные транспортные средства, гражданского, двойного и военного назначения, использующие различные принципы гидродинамического поддержания. Это суда на воздушной подушке и на подводных крыльях, суда с воздушной каверной на днище и глиссеры с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и экранопланы.

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