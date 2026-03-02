На ЦКБ по СПК им. Алексеева состоялась закладка СПК «Метеор 120Р» для Саратовской области
На производственных мощностях АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (Нижегородская область) состоялась закладка речного пассажирского СПК «Метеор 120Р» для Саратовской области.
Уточняется, что это двенадцатое судно в серии. Новое СПК получит имя ученого-генетика, академика Николая Вавилова. Планируется, что уже в следующем году новый «Метеор» поможет расширить маршрутную сеть Саратовской области и будет курсировать между Саратовом и Хвалынском.
Длина «Метеора 120Р» — почти 35 м, ширина — около 10 м. Средняя скорость хода судна — 65 км/ч, дальность хода — 600 км, максимальная продолжительность рейса — 8 часов. Судно может вмещать до 120 пассажиров при экипаже из шести человек.
