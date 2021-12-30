На Урале пробную поездку совершил междугородний трамвай

© ugmk.com

При строительстве было уложено 13,5 км трамвайных рельсов в Верхней Пышме и 22,5 км в Екатеринбурге, соответственно — 11304 и 19266 шпал, 13,2 и 35 тонн асфальта, протянуто 5,4 и 9 км контактного кабеля, установлено 90 и 300 опор, отсыпано порядка 28 тысяч и 100 тысяч кубометров щебня.

И вот итог — трамвайная линия протяженностью более 17 км связала два города — Екатеринбург и Верхнюю Пышму. На маршруте предусмотрено 14 остановок — 10 в областном центре и 4 в Медной столице Урала. Время в пути при скорости порядка 40 км/ч составит 25-30 минут, что на 30% меньше того, что тратят пассажиры сейчас. Ежедневно трамвайным сообщением между Екатеринбургом и Верхней Пышмой смогут пользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн человек.

Для обслуживания трамвайной линии, строящегося в настоящее время депо, а также современного подвижного состава — 10 низкопольных односекционных вагонов — будет создано более 70 рабочих мест.

Строительство велось с весны 2019 года. Были получены все согласования и разрешения естественных монополистов, перенесены сети и коммуникации, урегулированы отношения с собственниками земельных участков, решены сложные инженерные задачи.