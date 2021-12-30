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Авиация

Авиакомпания RedWings получила очередной Sukhoi Superjet 100

 © russianplanes.net

Сегодня, борт RA-89145 совершил перелет из аэропорта Раменское г. Жуковского в аэропорт Пулково г. Санкт-Петербурга. Таким образом, состоялась поставка очередного самолета Sukhoi SuperJet 100 в авиакомпанию RedWings. Это уже 4 поставленный в этом году RedWings борт, всего на данный момент поставлено 25 самолетов SSJ новой постройки.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, RedWings
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