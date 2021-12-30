Будни отечественного разработчика: «Эльбрус-16С»

Оказывается, предыдущие заметки с «Эльбруса» написал даже не год, а целых полтора года назад. Исправляюсь :-)

Много всего произошло за это время, но не касаясь планетарного и общероссийского, расскажу-ка о том, что творится у нас в «Базальт СПО», точнее даже в моём эльбрусовом отдельчике.

Выпустили десятую версию ОС Альт, официально поддержав в ней наконец пошедший в серию «Эльбрус-8СВ» (e2kv5); перенесли и оптимизировали уйму приложений и библиотек; это сообщение пишу с Simply Linux 10, запущенного на новейшем «Эльбрус-16С» (пусть и v5-на-v6):

Simply Linux 10 на "Эльбрус-16С" © altlinux.org

И самое для меня странное в этом то, что… ничего из ряда вон выходящего. Да, распаковав «Эльбрус 101-РС» дома -- восторгался. Да, проведя свой первый рабочий день на «Эльбрусе» -- изумлялся. Но после почти четырёх лет со времени переезда на «Эльбрус 801-РС» в качестве своей рабочей станции -- всё как обычно, просто быстрее.

В новом поколении архитектуры коллеги из МЦСТ опять всерьёз ускорили не только процессорные ядра и память, но и ввод-вывод -- а также добавили поддержку виртуализации, что в альте ещё предстоит освоить и на e2k.

Тем временем в репозитории Десятой платформы мы обеспечили сборку более чем 87% пакетной базы основного p10, включая KDE5 для образовательного выпуска и множество инженерного ПО; провели множество стендовых испытаний; проработали совместимость; поддержали переход на отечественное (подчас незаметный).

Но всё это, как и десятки тысяч запланированных к выпуску процессоров -- лишь капля в море.

Надо гораздо больше.

А значит -- вместе.

Потому и приглашаем к сотрудничеству создающих и внедряющих отечественные железо и софт, государственные и корпоративные информсистемы, промавтоматику, АПК специального назначения; коммерсантов и чиновников; вузы и энтузиастов.

Давайте не дожидаться, пока поступит указание «сделать на вчера», но приступать к знакомству с нашей собственной матчастью безотлагательно -- это даст личный опыт, на который можно опереться.

Давайте не опасаться, что что-то пойдёт не так и сорвётся премия: пусть на стендах что-то пойдёт не так, но если не сделаем и не доведём вовремя, сорваться может куда более важное -- информационная безопасность страны.

И ещё давайте не подставлять уши под дезинформационную кампанию ТНК вроде IBM, оголтело развёрнутую ими в последний год: мы сами знаем, что нам хорошо (даже если им это смерть).

С грядущими Новым годом и Рождеством Христовым!