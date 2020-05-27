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Информационные технологии

«Горыныч» на «Эльбрусе»: разработки, поставки, применение

Как уже писал год назад, продолжаем совершенствовать «Горыныч» — технологию многоместных рабочих мест на компьютерах «Эльбрус». Дружественная нам компания ИВК изготовила пилотный образец шестиместной машины, по меркам платформы достаточно бюджетный — заявлена цена ниже 300 тысяч рублей за комплект (т.е. порядка пятидесяти за место) с перспективой её снижения по мере роста серийности.

Шестиглавый "Горыныч"Шестиглавый "Горыныч" © altlinux.org

Аппаратная часть основана на специально созданной компанией МЦСТ многослотовой материнской плате под один восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» с 32 Гб оперативной памяти, многоместность обеспечивают шесть видеокарт Radeon R5 230 с пассивным охлаждением, а дисковую подсистему — два полутерабайтных SSD в «зеркале».

Программная часть — ОС Альт Рабочая станция на основе выпуска 9.0, дополненная поддержкой одного, двух, трёх и шести мест на одной системе.

E8C-ATX, "Эльбрус-8С" и шесть видеокартE8C-ATX, "Эльбрус-8С" и шесть видеокарт © altlinux.org

За этот год среди прочего получилось сделать автоматическую настройку вывода звука по HDMI на мониторы соответствующих рабочих мест (раньше приходилось сопоставлять вручную при настройке окружения каждого пользователя), проверить работу с удлинёнными кабелями (текущий рабочий вариант — 5 м, ограничение по USB), автоматический вход на всех местах.

Сами рабочие места легко становятся многомониторными (сколько есть выходов на видеокарте, столько можно и экранов подключить):

Два монитора? Портрет? Да пожалуйста!Два монитора? Портрет? Да пожалуйста! © altlinux.org

Стоит отметить, что поддержка многоместных конфигураций была в конце 2019 года добавлена также в дистрибутивы Альт Образование и Simply Linux в вариантах для платформы «Эльбрус» — соответственно до трёх и до двух мест на обычной 801-РС с установкой необходимого количества видеокарт (третья садится через специальный райзер 4x/16x разработки МЦСТ):

Трёхместный "Эльбрус 801-РС" изнутриТрёхместный "Эльбрус 801-РС" изнутри © altlinux.org

При этом две видеокарты могут быть не только R5 или, скажем, R7 — а и мощными двухслотовыми RX 470/580. Но про это, как и про ОС Альт Образование, уже писал — так что добавлю только, что такие системы уже были поставлены в несколько детских технопарков «Кванториум», а в вологодском (там трёхместные) до пандемии успели даже ввести в эксплуатацию:

Трёхместный "Эльбрус 801-РС" в вологодском "Кванториуме"Трёхместный "Эльбрус 801-РС" в вологодском "Кванториуме" © altlinux.org

А теперь занимаемся подтягиванием программной части к недавно выпущенным наработкам МЦСТ в ОС Эльбрус Линукс 5.0 — свежий компилятор lcc 1.24 радует поддержкой новых стандартов, ядро 4.19 и Mesa 19 — нового железа.

Обращайтесь за новыми и вкусными отечественными системами к МЦСТ и партнёрам — а я тем временем пишу традиционно со своей двухместной 801-РС. :)
Источник: http://altlinux.org/эльбрус

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  • Хэштэг: e2k-alt-linux
Горыныч, Эльбрус, Базальт СПО, ИВК, МЦСТ, импортозамещение, записки с эльбруса
  • Нет аватара Robert
    27.05.2021:30:56

    Так это типа терминальный доступ или отдельная виртуалка на каждого юзера? И как с переносом рабочего места, с одной физ машины на другую?

    Отредактировано: Robert~21:31 27.05.20
    #1199299
    • shigorin shigorin
      27.05.2021:36:17

      Это вроде терминального сервера, только без надобности в тонких клиентах -- все мониторы и клавиатуры подключены непосредственно к хитрым образом настроенному инсталятором системнику. Соответственно более жёсткое ограничение по расстоянию, зато совсем другие скорости передачи информации -- видео, 3D без проблем. Ну и таскать ничего не надо -- можно зайти собой на любом месте :-)

      #1199300
      • Нет аватара Robert
        27.05.2021:49:55

        Хорошо, а программы общие для всех юзеров, как на терминале и доступ правами ограничивается? Или это все же отдельные виртуалки и каждый сам себе хозяин.

        Отредактировано: Robert~22:09 27.05.20
        #1199301
      • Артём Солопий Артём Солопий
        27.05.2022:49:22

        Не по теме, но спрошу: как обстоят дела с php? Есть ли мобуль Zend OpCache? И что выдает микробенчмарк [[ссылки отключены]--[ссылки отключены].php?file=[ссылки отключены]] php под Альтом?

        Отредактировано: Артём Солопий~22:53 27.05.20
        #1199304
  • Alexander V Alexander V
    27.05.2021:53:09

    В косынку играть.

    #1199302
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