«Горыныч» на «Эльбрусе»: разработки, поставки, применение

Как уже писал год назад, продолжаем совершенствовать «Горыныч» — технологию многоместных рабочих мест на компьютерах «Эльбрус». Дружественная нам компания ИВК изготовила пилотный образец шестиместной машины, по меркам платформы достаточно бюджетный — заявлена цена ниже 300 тысяч рублей за комплект (т.е. порядка пятидесяти за место) с перспективой её снижения по мере роста серийности.

Шестиглавый "Горыныч" © altlinux.org

Аппаратная часть основана на специально созданной компанией МЦСТ многослотовой материнской плате под один восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» с 32 Гб оперативной памяти, многоместность обеспечивают шесть видеокарт Radeon R5 230 с пассивным охлаждением, а дисковую подсистему — два полутерабайтных SSD в «зеркале».

Программная часть — ОС Альт Рабочая станция на основе выпуска 9.0, дополненная поддержкой одного, двух, трёх и шести мест на одной системе.

E8C-ATX, "Эльбрус-8С" и шесть видеокарт © altlinux.org

За этот год среди прочего получилось сделать автоматическую настройку вывода звука по HDMI на мониторы соответствующих рабочих мест (раньше приходилось сопоставлять вручную при настройке окружения каждого пользователя), проверить работу с удлинёнными кабелями (текущий рабочий вариант — 5 м, ограничение по USB), автоматический вход на всех местах.

Сами рабочие места легко становятся многомониторными (сколько есть выходов на видеокарте, столько можно и экранов подключить):

Два монитора? Портрет? Да пожалуйста! © altlinux.org

Стоит отметить, что поддержка многоместных конфигураций была в конце 2019 года добавлена также в дистрибутивы Альт Образование и Simply Linux в вариантах для платформы «Эльбрус» — соответственно до трёх и до двух мест на обычной 801-РС с установкой необходимого количества видеокарт (третья садится через специальный райзер 4x/16x разработки МЦСТ):

Трёхместный "Эльбрус 801-РС" изнутри © altlinux.org

При этом две видеокарты могут быть не только R5 или, скажем, R7 — а и мощными двухслотовыми RX 470/580. Но про это, как и про ОС Альт Образование, уже писал — так что добавлю только, что такие системы уже были поставлены в несколько детских технопарков «Кванториум», а в вологодском (там трёхместные) до пандемии успели даже ввести в эксплуатацию:

Трёхместный "Эльбрус 801-РС" в вологодском "Кванториуме" © altlinux.org

А теперь занимаемся подтягиванием программной части к недавно выпущенным наработкам МЦСТ в ОС Эльбрус Линукс 5.0 — свежий компилятор lcc 1.24 радует поддержкой новых стандартов, ядро 4.19 и Mesa 19 — нового железа.

Обращайтесь за новыми и вкусными отечественными системами к МЦСТ и партнёрам — а я тем временем пишу традиционно со своей двухместной 801-РС. :)