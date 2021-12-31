В Новом Уренгое на маршруты вышли курганские автобусы на газомоторном топливе

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В Новом Уренгое на линию вышли 10 новых автобусов КАвЗ-4270-80 производства Курганского автобусного завода. Парк муниципального транспортного предприятия изношен на 75% и обновляется поэтапно. Новые машины приобрели в лизинг на средства из окружного бюджета. Они адаптированы к условиям Севера: в окнах — двойные стеклопакеты, предусмотрен дополнительный обогрев.

Общая вместимость каждого автобуса — почти 70 человек, около трети мест сидячие. Вся техника работает на газомоторном топливе, оснащена кондиционерами, видеонаблюдением, электронными табло, системой ГЛОНАСС. В салоне и с внешней стороны установлены кнопки вызова водителя. При необходимости он сможет выдвинуть специальный разборный пандус для инвалидов или родителей с детскими колясками, предусмотрена и просторная площадка, где их можно с удобством разместить. Транспорт экономичен, так как работает на компримированном газе и имеет относительно небольшой объем двигателя.

© sun9-9.userapi.com

© sun9-9.userapi.com

© sun9-9.userapi.com

© sun9-9.userapi.com