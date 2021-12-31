В Новом Уренгое на маршруты вышли курганские автобусы на газомоторном топливе
В Новом Уренгое на линию вышли 10 новых автобусов КАвЗ-4270-80 производства Курганского автобусного завода. Парк муниципального транспортного предприятия изношен на 75% и обновляется поэтапно. Новые машины приобрели в лизинг на средства из окружного бюджета. Они адаптированы к условиям Севера: в окнах — двойные стеклопакеты, предусмотрен дополнительный обогрев.
Общая вместимость каждого автобуса — почти 70 человек, около трети мест сидячие. Вся техника работает на газомоторном топливе, оснащена кондиционерами, видеонаблюдением, электронными табло, системой ГЛОНАСС. В салоне и с внешней стороны установлены кнопки вызова водителя. При необходимости он сможет выдвинуть специальный разборный пандус для инвалидов или родителей с детскими колясками, предусмотрена и просторная площадка, где их можно с удобством разместить. Транспорт экономичен, так как работает на компримированном газе и имеет относительно небольшой объем двигателя.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.