Авиакомпания RedWings получила 2 самолёта Суперджет 100
30 декабря борта RA-89195 (95167) и RA-89196 (95169) перелетели из Жуковского в Домодедово. Всего АК RedWings получила в этом году 6 Суперджетов.
Борт RA-89195 совершил первый полёт 10 июля 2018 г.
Борт RA-89196 совершил первый полёт 30 июля 2018 г.
Источник: https://www.flightradar24.com
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31.12.2112:02:41