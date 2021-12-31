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Авиация

Авиакомпания RedWings получила 2 самолёта Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

30 декабря борта RA-89195 (95167) и RA-89196 (95169) перелетели из Жуковского в Домодедово. Всего АК RedWings получила в этом году 6 Суперджетов.

Борт RA-89195 совершил первый полёт 10 июля 2018 г.

Борт RA-89196 совершил первый полёт 30 июля 2018 г.

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Red Wings"
  • Нет аватара vlTepes
    31.12.2112:02:41

    Они хотели еще 5 в этом году получить. Интересно, сколько в итоге успеют

    #1245502
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