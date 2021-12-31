Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения расширил географию экспортных поставок
Алтайская компания «Алтайский завод сельскохозяйственных машин» (бренд VELES, входящий в ассоциацию «Росспецмаш») в 2021 году впервые отправил свою продукцию в Данию, которая стала пятнадцатой страной покупающей продукцию VELES.
Алтайская компания с 2006 года серийно выпускает тяжелые пружинные бороны с шириной захвата от 15 до 26 метров. Также завод осуществляет выпуск средних пружинных борон.
Ранее заводом был освоен выпуск зубовых однорядных и двухрядных борон, а также компактных и средних дисковых борон. ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vu7qudj1gqU
Новинкой этого года, выпущенной компанией VELES, стала тяжелая пружинная борона БТ-12 EU предназначенная для крупных хозяйств, обрабатывающих от 400 га, которая была разработана по заказу фермеров из ЕС.
В 2009 году первой зарубежной страной купившей продукцию алтайского завода стал Казахстан.
В 2018 году завод впервые отправил свою продукцию в ЕС, осуществив поставку почвообрабатывающей техники в Германию.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/LJVUiF2eoag
Заводом в 2021 году чешскому заказчику впервые был отгружен культиватор ПЧУ-7.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VftpWlU5KJsТакже в 2021 году впервые немецкому заказчику был поставлен чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4.
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