Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения расширил географию экспортных поставок

© veles-alt.com

Алтайская компания «Алтайский завод сельскохозяйственных машин» (бренд VELES, входящий в ассоциацию «Росспецмаш») в 2021 году впервые отправил свою продукцию в Данию, которая стала пятнадцатой страной покупающей продукцию VELES.

Алтайская компания с 2006 года серийно выпускает тяжелые пружинные бороны с шириной захвата от 15 до 26 метров. Также завод осуществляет выпуск средних пружинных борон.

Ранее заводом был освоен выпуск зубовых однорядных и двухрядных борон, а также компактных и средних дисковых борон. ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vu7qudj1gqU

Новинкой этого года, выпущенной компанией VELES, стала тяжелая пружинная борона БТ-12 EU предназначенная для крупных хозяйств, обрабатывающих от 400 га, которая была разработана по заказу фермеров из ЕС.

В 2009 году первой зарубежной страной купившей продукцию алтайского завода стал Казахстан.

© veles-alt.com

В 2018 году завод впервые отправил свою продукцию в ЕС, осуществив поставку почвообрабатывающей техники в Германию.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/LJVUiF2eoag

Заводом в 2021 году чешскому заказчику впервые был отгружен культиватор ПЧУ-7.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VftpWlU5KJsТакже в 2021 году впервые немецкому заказчику был поставлен чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4.