Российское предприятие освоило серийный выпуск универсальных рулевых колонок
ООО НПП «Резонанс» запустило в серийное производство универсальную рулевую колонку, разработанную специально для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Устройство прошло все испытания и получило сертификат соответствия СТ-1.
Модель подходит для установки на различные виды и модификации спецтехники. Предусмотрена возможность замены узла крепления колонки к кабине и регулировка угла наклона в двух точках по 20°, по вылету — 70 мм. Отсутствие встроенной приборной панели призвано освободить пространство для лучшего обзора и позволяет размещать дисплеи в удобном месте. Также есть вариант рулевой колонки без механической связи «Электронный руль» и система «Старт-Стоп».
Конструкция исключает необходимость прокладки проводов через колонку. Облегчен доступ к элементам управления и проводке. «Выпускаемые конструктивные модификации: укороченная по высоте и в полную высоту с одной точкой регулировки угла и возможностью подъема/опускания уровня руля», — сообщил производитель.
