В самарском метро на линию вышли два капитально отремонтированных состава

В декабре 2021 года в самарском метро на линию вышли два 4-вагонных поезда из вагонов, капитально отремантированных и обновлённых на заводе «Метровагонмаш».

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Шесть из этих обновлённых вагонов серии 81-717/714 поступили в Самару в октябре 2021 г., другие два — в составе 6-вагонной партии годом ранее. Первый отремонтированный поезд вышел на линию в конце декабря 2020 г.

В рамках капитального ремонта в вагонах заменены изношенные механические узлы, установлены новые двигатели, электрооборудование, пульт и кресло машиниста. Салон имеет светодиодное освещение, панели обшивки и сиденья из новых материалов. В головных вагонах оборудованы места для маломобильных пассажиров. Кроме того, в каждом вагоне смонтированы видеокамеры, изображение с которых выведено на монитор в кабине машиниста. Установлены межвагонные ограждения для предотвращения падения пассажиров с платформы. Поезда получили новую окраску, ассоциирующуюся с Волгой и самарской Ладьёй. Обновлённым вагонам назначен 15-летний срок эксплуатации.

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В ближайшее время будет сформирован ещё один поезд из посдедней партии обновлённых вагогнов, пришедших в Самару в ноябре 2021 г. После этого, с учётом купленного в 2020 поезда более продвинутой модели 81-717.6/714.6 с новым дизайном маски и тихой принудительной вентиляцей салона, в самарской подземке будет 5 новых поездов из 12.

До конца 2024 года планируется завершить капитальный ремонт остальных поездов. Возможна покупка ещё одного нового поезда, что позволит сократить интервал движения до 6 минут.

В ближайшие годы самарское метро продолжит развитие: планируется завершение работ на последней открытой станции Алабинская, достройка 1-й ветки до станции Театральная.