Донской завод выпустил новые модели сельскохозяйственного транспорта

© bonum-trailer.ru

Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельхоз грузов, выпустил новую модель тракторного самосвального полуприцепа СТПП2000 объемом 20 м3 и снаряженной массой 6,8 тонн, которая предназначена для транспортировки сельскохозяйственных грузов в полевых условиях массой до 26 тонн.

Новая модель была представлена на международной выставке «ЮГАГРО 2021».

© bonum-trailer.ru

© bonum-trailer.ru

© bonum-trailer.ru

Двухосный прицеп длиною 8,7м, высотой 3,2м и шириной 2,55 м имеет разъёмную конструкцию кузова и шасси, на которые могут быть установлены другие сельскохозяйственные надстройки Bonum Agro Line.

Новая модель самосвального полуприцепа СТПП2000 является второй моделью в линейке выпускаемой заводом сельхозтехники.

© bonum-trailer.ru

Ранее заводом была выпущена и представлена на выставке «ЮГАГРО 2021» новая модель бункера-перегрузчика БП-1000 объемом 30 м3, который предназначен для транспортирования и перегрузки зерна, кукурузы, пшеницы, бобовых и масленичных культур.

© bonum-trailer.ru

© bonum-trailer.ru

Новая модель бункера-перегрузчика снаряжённой массой 7,8 тонн и производительностью 9 м3/мин, длиной 9 220, шириной 2 550 и высотой 3 700 агрегатируется с тракторами от 3 класса.