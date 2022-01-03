Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Завод КАМАЗ. Итоги 2021. Новинки 2022

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VhDLZnwXBtg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VhDLZnwXBtg

КАМАЗ
  • Птичка Грач Птичка Грач
    03.01.2213:26:09

    хороший материал, спасибо   

    #1245590
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.01.2213:30:16

      К теме автомобилестроения:

      ВАЗ перевели в российскую юриспруденцию — в Москву.

      Там 33% акций у Ростеха.

      #1245591
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,