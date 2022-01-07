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Дорожное строительство

После реконструкции открыт участок с 45-го по 66-й км Минского шоссе

 © moskvichi.net

Завершена реконструкция участка с 45-го по 66-й км Минского шоссе в Одинцовском округе.

Теперь на этом участке шесть платных полос, параллельно с обеих сторон — бесплатные двухполосные дублёры. На 46-м км построен пункт взимания платы на 17 шлюзов.

После реконструкции открыт участок М1 «Беларусь». Расширили дорогу с четырёх до шести полос, построили разноуровневые развязки. Интенсивность движения увеличится до порядка 20 тыс. автомобилей в сутки. Есть планы по реконструкции М1 до Большого бетонного кольца.

 © moskvichi.net

 © sun9-50.userapi.com
Источник: https://roads.ru/forum/topic/34144-...-mmk-do-st-lesnaya-polyana/page/59/

дорожное строительство, реконструкция, Московская область, М1"Беларусь"
  • Нет аватара termometrix
    07.01.2215:36:32

    Практически все автомобильные пути Украины проходят через населённые пункты, что не отвечает требованиям к международным транспортным коридорам, так как это приводит к ограничению скорости движения автомобильного транспорта.

    #1245725
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