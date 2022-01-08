УЗСТ в конце 2021 года представил новые модели емкостной спецтехники
Как сообщила пресс-служба УЗСТ, уральский завод в первой половине 2021 года выпустил новые модели емкостной спецтехники.
Заводом была выпущена новая модель агрегата сбора газового конденсата АКН-10 на шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38 с двигателем ЯМЗ 53623-10. На новой модели АКН установлена с цистерна номинальным объемом 10000 л.
Еще одной новой моделью агрегата сбора газового конденсата представленная заводом стала модель АКНС-10 на шасси Камаз 43118-3938-50с двигателем Камаз 740.705-300, на которой установлена цистерна объемом 10 м3. В новой модели реализована возможность гидроподъема цистерны и днища.
Новой моделью метанолвоза стала модель с двухсекционной цистерной объемом 11 м³ на шасси Камаз 43118-3027-50 с двигателем Камаз 740.705-300.
Линейку автотопливо-маслозаправщиков (предназначены для транспортирования, кратковременного хранения, заправки различных видов техники отфильтрованными моторными маслами) пополнила новая модель АМЗ-10 на шасси Камаз 65115-3094-50 с двигателем Камаз 740.705-300. Вместимость двухсекционной цистерны новой модели составляет 10000 л.
Линейку автотопливозаправщиков пополнила новая модель АТЗ-10на шасси Камаз 65115-3964-50 с двигателем Камаз 740.705-300. Номинальная вместимость односекционной цистерны АТЗ составляет 10 м3
Новой моделью вакуумной машины (предназначены для механизированного сбора, транспортировки и выгрузки технических жидкостей плотностью до 1,0 г/см) стала модель МВ-10 на шасси Камаз 43118-3861-37 с двигателем Камаз 820.92-300, работающем на компримированном природном газе.
Линейку автоцистерн, выпускаемых компанией, пополнила новая модель АЦ-20 на шасси Камаз 6520-3035-48 с двигателем Cummins. Номинальная вместимость цистерны в новой модели составляет 20±0,2 м3.
Новой моделью в линейке пищевых автоцистерн, выпускаемых заводом, стала зеркальная автоцистерна АЦПТ-18 на шасси Iveco Trakker. Объем цистерны новой модели равен 18 м3
Также заводом была выпущена новая модель двухосной прицеп-цистерна для ГСМ марки УЗСТ-ПЦ-10-009. Объемцистерны новой модели составляет 10 м3.
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