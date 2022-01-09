Завод спецтехники с Урала выпустил новые модели спецтехники на шасси Урал и КАМАЗ

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В конце 2021 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новые модели спецтехники на шасси Урал и КАМАЗ.

Новой моделью в линейке самосвалов, выпускаемых заводом, стала модель самосвала с четырехсекционной КМУ АНТ 22-4 максимальной грузоподъемностью 7 тонн, установленной на шасси Урал 63701К-1942Е5 с двигателем ЯМЗ 653.

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Линейку нефтепромысловой техники выпускаемой заводом пополнила новая модель цементировочно-смесительного агрегата на шасси Урал 4320-4972-82Е5 с дизельным двигателем ЯМЗ 53613-10,которая предназначена для хранения, транспортировки сухих порошкообразных материалов, подачи материала для приготовления раствора с загрузкой через верхние люки.

Бортовой Камаз 43118-3012-48(А5) для перевозки взрывчатых веществ © uzst.ru

В декабре 2021 года заводом был представлен бортовой Камаз 43118-3012-48(А5) с двигателем Камаз 740.705-300,предназначенный для перевозки взрывчатых веществ грузоподъемностью 12 т, в котором установлены ящик для перевозки средств инициирования длиной 2100 мм и локализатор взрыва «Фонтан-1»

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В ноябре 2021 года завод представил новую модель фургона для перевозки взрывчатых веществ на шасси Камаз 65115-3950-48 с двигателем Cummins ISB6.7E5300.