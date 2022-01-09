Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

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В 2021 году «Уральский завод спецтехники» и компания «Политранс» (российский разработчик и производитель тяжеловозной прицепной техники) представили новые модели полуприцеп-тяжеловозов и полуприцеп с комбинированными типами подвески.

В ноябре 2021 года пресс-служба компании «УЗСТ» сообщила о выпуске заводом нового телескопического высокорамного полуприцеп тяжеловоза марки УЗСТ ППТ-9177-001ВР3 полной массой 48050 кг, способного перевозить грузы массой до 33 тонн.

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Длина нового полуприцепа в сдвинутом состоянии составляет 15200 мм, а

в раздвинутом состоянии — 21700 мм.

© uzst.ru

© uzst.ru

В августе 2021 года пресс-служба компании «УЗСТ» сообщила о выпуске заводом новой модели полуприцеп тяжеловоза телескопического марки УЗСТ ППТ-9176-003НР4 полной массой 73 тонны, способного перевозить грузы массой до 56 тонн.

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Вначале ноября 2021 года пресс-служба компании «Политранс» сообщила о том, что на основе 3-х осный бортового полуприцепа «Политранс» серии 94171компанией была разработана и выпущена новая модель полуприцепа с комбинированными типами подвески, способная перевозить грузы массой до 32 тонн и длиной до длиной до 13,2 м.

На новой модели установлен рессорно-балансирный агрегат, а задняя ось получила пневматическую подвеску и механизм подъема. Снаряженная масса полуприцепа составила 12,8 т.

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https://www.politrans.ru/