Завод «Гирд» изготовил и отгрузил партию техники для Транснефти

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30 декабря 2021 г. для крупного корпоративного заказчика ПАО «Транснефть» завод «ГИРД» изготовил и отгрузил 13 единиц грузопассажирских автомобилей ГПА на шасси Урал 43206-6152-71Е5Г38.

Фургон ГПА изготовлен из сэндвич-панелей собственного производства, рассчитан на 6 пассажирских мест. Также автомобиль имеет в комплектации бортовую платформу с откидными бортами, которая оснащена дугами и тентом.

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01.12.2021 г. для ПАО Транснефть отправили в республику Саха (Якутия) 32 вагон-дома на автомобильном прицепе 8064-04-04 Уником.

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19.11.2021 г. четыре вахтовых автомобиля «Берлога» (ОТТС 58498А) отправились в адрес дочернего сообщества ПАО Транснефть. Каждый автомобиль собран на шасси УРАЛ 4320-6951-16А36.

«Берлоги» рассчитаны на 20 мест, работают на метане и укомплектованы всем необходимым оборудованием.

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https://gird.ru...-pao-transneft/

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