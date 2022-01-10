Завод «Уральские локомотивы» отправил в Казахстан новую партию электровозов переменного тока 2ЭС7

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29 декабря завод «Уральские локомотивы» отгрузил два последних в 2021 году локомотива переменного тока 2ЭС7 в рамках выполнения первого экспортного контракта с Республикой Казахстан. Всего в 2021 году в адрес казахстанской компании SilkwayTransit было отгружено 11 электровозов данной серии.

В декабре ранее переданные казахстанским железнодорожникам электровозы 2ЭС7 успешно перевезли тяжеловесные составы с целью демонстрации и проверки технологических возможностей и мощности новых машин.

Так, в рамках утвержденной национальной компанией «Казахстанские железные дороги» («Қазақстан темір жолы») программы подконтрольной эксплуатации электровозов серии 2ЭС7, была произведена опытная поездка локомотива данной серии на участке от станции Екибастуз-2 до станции Нур-Султан-1 с рекордным весом поезда 9 260 тонн (при норме 7 000 тонн).

Предварительные результаты проведенных опытных поездок подтвердили преимущество мощностных характеристик электровозов данной серии и техническую возможность локомотива 2ЭС7 водить поезда повышенной массы в неблагоприятных погодных условиях, при безусловной экономии электроэнергии, в сравнении с аналогичными локомотивами, эксплуатируемыми на железных дорогах Казахстана.

«Электровоз 2ЭС7 — это мощная современная машина, применение которой на магистральной сети переменного тока позволяет не только существенно снизить энергозатраты, но и повысить пропускную способность дороги. Благодаря системе эффективного использования электроэнергии, в зависимости от профиля пути и массы состава, удельный расход электроэнергии на тягу поездов снижен на 20 процентов по отношению к электровозам с коллекторным приводом, при этом межремонтные пробеги увеличены в пять раз. Уверен, пробные поездки 2ЭС7 с тяжеловесными составами еще раз подтвердили нашим казахстанским партнерам верность их выбора, сделанного в пользу нашей продукции», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Специально для заказчика в электровозе была применена новая цвето-графическая схема окраски, а также внесены изменения в системы пожаротушения, безопасности и радиосвязи (согласно нормативным требованиям Республики Казахстан). По условиям поставки, 25 специалистов из Казахстана (машинисты, инструкторы, слесари-ремонтники, руководители) прошли на предприятии обучение по программе «Конструкция электровоза серии 2ЭС7. Порядок управления электровозом».

Все переданные казахским железнодорожникам локомотивы находятся на гарантийном обслуживании завода-производителя. Согласно действующему контракту до конца 2022 года предприятие поставит в Республику Казахстан еще 11 электровозов серии 2ЭС7.