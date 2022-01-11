Запущен первый отечественный комплекс по производству прокатных валков для станов 5000

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Одно из старейших металлургических предприятий России — «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) — запустило в городе Кушва Свердловской области первый отечественный комплекс полного цикла по производству прокатных валков для станов 5000 массой более 60 тонн. Это стало возможным благодаря льготным займам от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Стан 5000 — прокатный стан для получения листового проката шириной до 5 метров и длиной до 24 метров. Валки массой более 60 тонн используются на стане 5000 для проката толстого листа, который применяется при производстве труб для нефтегазопроводов, при строительстве мостов и в судостроении.

Ранее в России отсутствовало производство чугунных валков для станов 5000. Из-за этого отечественные металлургические предприятия были вынуждены закупать валки за границей, в основном в Германии, Японии и Китае. Создание нового производства снизит долю импорта на этом рынке со 100% до 65%.

По последним данным, в мире существует 30 станов 5000, из которых три работают на российских предприятиях: «Северсталь» (Колпино, Ленинградская область), «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) и «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская область). Первые валки КЗПВ массой более 60 тонн будут поставлены в Выксу.

Инвестиции в создание комплекса по производству особо крупных чугунных валков превысили 458 млн рублей. Оборудование для термической, токарной и фрезерной обработки приобретено с привлечением трех займов федерального ФРП на общую сумму 402 млн рублей: первый этап запущен в 2020 году, второй и третий — в январе 2022 года. По первым двум проектам также были привлечены 56,1 млн рублей от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.