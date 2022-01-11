В 2021 году в ЕАО в нормативное состояние привели 65 км федеральной трассы Р-297 «Амур»
Один из самых масштабных проектов — завершение реконструкции участка км 1898 — км 1906 этой дороги в районе села Лондоко.
Проект предусматривал полный комплекс дорожных работ, начиная с демонтажа и возведения земляного полотна, ремонта искусственных сооружений, и, заканчивая устройством покрытия и обустройством автомобильной дороги. Сегодня объект протяженностью 8 км соответствует параметрам III категории с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Для повышения уровня безопасности дорожного движения на участке реконструкции устроили две автобусных остановки, тротуары и искусственное автономное освещение.
Помимо этого, в рамках программы капитального ремонта на территории Еврейской автономной области в нормативное состояние приведены 11 км трассы Р-297 «Амур», еще на 46 км для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия выполнено устройство слоев износа и проведение поверхностной обработки.
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