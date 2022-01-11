В Санкт-Петербурге завершена проходка тоннеля на Красносельско-Калининской линии метрополитена
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Рабочие «Метростроя Северной столицы» закончили проходку тоннеля между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская».
Проходческий комплекс завершил соединение двух первых станций новой Красносельско-Калининской линии. Это уже второй тоннель между ними, первый был построен ранее. Напомним, коричневая линия строится в виде двух однопутных тоннелей, в отличие, например, от зеленой, где большой щит «Надежда» оставлял за собой широкий двухпутный тоннель.
Щит диаметром 5,6 метров стартовал от станции «Юго-Западная» в марте 2021 года. Сейчас механизированный проходческий комплекс вошёл в демонтажную камеру и завершил соединение двух первых станций новой линии.
В 2022 году питерские метростроители должны выполнить проходку трёх участков тупиковых тоннелей станции «Казаковская», а также начать механизированную проходку перегонного тоннеля в сторону будущей станции «Брестская».
Пуск новых станций запланирован на 2024 год, а строительство новых вестибюлей на ветке продолжится.
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