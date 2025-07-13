В Сант-Петербурге завершили сборку первого состава для метрополитена «Балтиец-2»

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В Северной столице завершили сборку первого поезда «Балтиец-2», который предназначен для Петербургского метрополитена. Состав будет введен в эксплуатацию осенью.

Поезда «Балтиец» уже смогли оценить пассажиры линии 1, где запущены такие составы. Новая модификация — «Балтиец-2» — предназначена для линии 5. Всего город получит 950 вагонов «Балтийца», что составит примерно половину всего парка метрополитена.

Поезд разрабатывался именно для метро Северной столицы. Имеет восемь вагонов, рассчитан на 1500 пассажиров. Его «фишка» — противовандальные сидения, специально обустроенные места для маломобильных групп пассажиров, а также USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Вагоны оборудованы современными системами информирования. Важно, что новые поезда выполнены в красивом дизайне, имеют более широкий проем дверей и улучшенную шумоизоляцию.

Интерьер и экстерьер «Балтийца-2» выполнен в фиолетовой цветовой гамме — поскольку линия 5 на картах и указателях обозначена именно фиолетовым.

© cdnstatic.rg.ru

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес

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