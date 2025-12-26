Две новые станции метро — «Юго-Западную» и «Путиловскую» — открыли для пассажиров в Петербурге 26 декабря. Они стали первыми станциями новой «Красносельско-Калининской» («коричневой») линии, которая будет шестой по счету веткой петербургского метрополитена, передает корреспондент «Ведомости Северо-Запад» с церемонии открытия.

Новый участок включает 10 км туннельных проходов. Глубина заложения станций достигает 55 м.

«Юго-Западная» стала первой станцией в Красносельском районе, население которого на начало 2025 года, составляло более 440 тысяч человек (пятое место в городе). Ее начали строить во второй половине 2010-х годов.

По словам генерального директора «Метростроя Северной столицы» (МССС) Дмитрия Васильева, дальше строительство продолжится по направлению к станции «Каретная». Сейчас на этом участке работают четыре горнопроходческих щита. Всего на следующем участке коричневой линии будет открыто четыре новых станции: «Боровая», «Каретная», «Броневая» и «Заставская». По данным Васильева, их запуск запланирован к 2030 г.

«Путиловская» построена в Кировском районе, недалеко от Кировского завода и одноименной станции метро «красной» ветки и является пересадочной. Глубина залегания «Юго-Западной» составляет 55 метров, а «Путиловской» — 58 метров. Пропускная способность участка насчитывает 221 тысяч человек.

Первый поезд на «Юго-Западную» в тестовом режиме пришёл ещё во второй половине ноября.

На церемонии открытия гендиректор «Метрострой Северной Столицы» Дмитрий Васильев также рассказал о планах строительства метро в городе: «Новая линия продолжается до станции метро „Каретная“, на сегодняшний день там работает четыре проходческих щита. На данной линии будет четыре новых станции: „Боровая“, „Каретная“, „Броневая“ и „Заставская“».

Васильев добавил, что участок линии от «Путиловской» до «Каретной» заработает до 2030 года. Помимо этого, он озвучил, как продвигаются работы и на других линиях: «На сегодняшнее время активное строительство ведётся на Невско-Василеостровской линии. В феврале мы, как и обещали, закончим проходку щитом „Надежда“. И в этом году уже начали сооружение станции „Яхтенная“. То есть к земляным работам (уже приступили). Соответственно в 2026-2027 году мы будем вести активное строительство и к 2028 году мы планируем запустить по Невско-Василеостровской линии 2 новые станции. На сегодняшний день называются „Яхтенная“ и „Зоопарк“».