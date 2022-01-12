Новый госпиталь открылся в Санкт-Петербурге

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В Приморском районе Санкт-Петербурга 12 января открылся многопрофильный медицинский центр «Мать и дитя», возведённый военными строителями.

В новой клинике будет оказываться высококвалифицированная помощь по самым разным направлениям, включая акушерство и гинекологию, педиатрию, хирургию и кардиологию.

Для больных в клинике развёрнуто 100 коек, в том числе 12 реанимационных.

Площадь двухэтажного медицинского центра составляет более 9 тысяч м2. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Построили клинику в рекордные сроки — всего за 119 дней.

В открытие госпиталя компания вложила 1,9 млрд руб.

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С открытием клиники город получил 150 высокооплачиваемых рабочих мест.

В клинике имеется мобильный реанимационный комплекс для транспортировки новорождённых «Авиатор».

В госпитале «Мать и дитя» планируется проводить около 2500 родов и 1200 циклов ЭКО в год.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru