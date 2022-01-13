Новое отделение Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»

© mntkcheb.ru

11 января состоялось официальное открытие Лечебно-диагностического отделения Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова, которое расположилось по ул. М. Павлова, 25 в здании санатория «ЧувашияКурорт» (Водогрязелечебница).

Специально на открытие отделения были приглашены коллеги из Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» во главе с директором Александра Терещенко.

Началось открытие с ознакомительной экскурсии, которую провела заведующая лечебно-диагностическим отделением Валерия Овчинникова. «Здесь проводятся первичная и повторная диагностика глаз для детей и взрослых, осмотры после проведённых операций и пройденных курсов лечения, наблюдение взрослых, детей и подростков с такими заболеваниями, как прогрессирующая близорукость, амблиопия и др., аппаратное лечение, все виды консервативного лечения как воспалительных, так и дегенеративных заболеваний глаз взрослых и детей амбулаторно или в формате дневного стационара, либо с размещением и питанием в комфортабельной гостинице „ЧувашияКурорт“ в шаговой доступности».

© mntkcheb.ru

Основной целью создания Лечебно-диагностического отделения стало расширение и приближение высококвалифицированной медицинской офтальмологической помощи населению.

Отделение начало свою работу с октября месяца в тестовом режиме. За это время было принято 609 пациентов, из них 247 человек — дети, назначено 409 курсов лечения.

© mntkcheb.ru

«Одно из основных направлений деятельности нового отделения — консервативное лечение. Ведь не всех пациентов нужно оперировать. Есть заболевания, которые не требуют никакой хирургии», — рассказала доктор медицинских наук Надежда Поздеева, директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Федорова, — «Этим пациентам нужно проводить консервативное лечение — это либо аппаратное лечение, например, для детей с близорукостью, дальнозоркостью, амблиопией, косоглазием. Здесь мы лечим и взрослых пациентов, предлагаем им медикаментозное и аппаратное лечение различных сосудистых и дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва».

Итак, открытое Лечебно-диагностическое отделение в в Северо-западном районе г. Чебоксары (МНТК-СЗР) — как часть одного из самых современных офтальмологических центров в мире — Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова, станет ещё одним большим шагом к здоровому зрению не только для жителей Чебоксар и Чувашии, но и других регионов России.