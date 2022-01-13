Атомный ледокол «Сибирь» взял курс на порт приписки Мурманск

Универсальный атомный ледокол «Сибирь», второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, на воду судно спустили 22 сентября 2017 года.

В ночь с 12 на 13 января судно отошло от причальной стенки предприятия и взяло курс на порт приписки в городе Мурманск.

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Подписание акта приема-передачи ледокола состоялось 24 декабря. Ему предшествовала серия выходов судна в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний.

Ожидается, что переход из Санкт-Петербурга в Мурманск, который предстоит выполнить экипажу новейшего атомохода, займёт около недели. После прибытия в порт приписки судно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.

Сегодня Балтийский завод строит еще три ледокола серии — «Урал», «Якутия» и «Чукотка».