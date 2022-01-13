Ход строительства новых объектов здравоохранения в Санкт-Петербург

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В Петербурге завершили строительство нового корпуса детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины

Новый корпус площадью более 5,5 тыс. кв. метров на 1-й линии В. О. рассчитан на 160 маленьких пациентов. Здесь будут оказывать помощь по четырем направлениям: кардиология, ревматология, нефрология, аллергология.

Отмечается, что под каждое отделение выделен отдельный этаж. Палаты оборудованы санузлами и душевыми, а для дневного пребывания детей на каждом этаже оборудованы игровые комнаты.

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Новый корпус больницы Первого медицинского университета на набережной Карповки

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Новый корпус НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

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Новый комплекс детской больницы № 1 на ул. Авангардной

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Новая поликлиника на Союзном проспекте

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