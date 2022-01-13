Ход строительства новых объектов здравоохранения в Санкт-Петербург
В Петербурге завершили строительство нового корпуса детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины
Новый корпус площадью более 5,5 тыс. кв. метров на 1-й линии В. О. рассчитан на 160 маленьких пациентов. Здесь будут оказывать помощь по четырем направлениям: кардиология, ревматология, нефрология, аллергология.
Отмечается, что под каждое отделение выделен отдельный этаж. Палаты оборудованы санузлами и душевыми, а для дневного пребывания детей на каждом этаже оборудованы игровые комнаты.
Новый корпус больницы Первого медицинского университета на набережной Карповки
Новый корпус НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Новый комплекс детской больницы № 1 на ул. Авангардной
Новая поликлиника на Союзном проспекте
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