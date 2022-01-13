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Фотофакты

Ход строительства новых объектов здравоохранения в Санкт-Петербург

 © cdn-st4.rtr-vesti.ru

В Петербурге завершили строительство нового корпуса детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины

Новый корпус площадью более 5,5 тыс. кв. метров на 1-й линии В. О. рассчитан на 160 маленьких пациентов. Здесь будут оказывать помощь по четырем направлениям: кардиология, ревматология, нефрология, аллергология.

Отмечается, что под каждое отделение выделен отдельный этаж. Палаты оборудованы санузлами и душевыми, а для дневного пребывания детей на каждом этаже оборудованы игровые комнаты.

 © gorod-plus.tv

 © phototass1.cdnvideo.ru

 © topspb.tv

 © gorod-plus.tv

Новый корпус больницы Первого медицинского университета на набережной Карповки

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Новый корпус НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

 © i.imgur.com

 © gov.spb.ru

Новый комплекс детской больницы № 1 на ул. Авангардной

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

Новая поликлиника на Союзном проспекте

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com
Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.778/

строительство, Санкт-Петербург
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