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Авиация

Авиакомпания RedWings получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

13 января борт RA-89155 (95164) рейсом WZ9001 перелетел из Жуковского в Домодедово.Это первый поставленный в этом году Суперджет 100.

RA-89155 (95164) совершил первый полёт 18 июня 2018 г.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, RedWings
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