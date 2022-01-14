Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
Сегодня, 14.01.2022, в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95221. Заказчик борта на данный момент не известен. Это уже 218-й взлетевший самолёт этого типа и 1-й в этом году.
Даты первых полётов за 2022 год:
1. 14.01.2022 952221
Источник: https://www.flightradar24.com/
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