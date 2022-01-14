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Авиация

Авиакомпания RedWings получила очередной Sukhoi Superjet 100

 © www.flightradar24.com

Сегодня, 14.01.2022, борт RA-89156 совершил перелет из аэропорта Раменское г. Жуковского в аэропорт Домодедово г. Москва. Таким образом, состоялась поставка очередного самолета Sukhoi SuperJet 100 в авиакомпанию RedWings. Это уже 2 поставленный в этом году RedWings борт, всего на данный момент авиакомпания эксплуатирует 12 самолетов SSJ 100.

 © www.flightradar24.com

RA-89156 (95168) совершил первый полёт 25.07.2018 г. и первоначально предназначался для поставки в авиакомпанию InterJet.
Источник: https://www.flightradar24.com/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, RedWings
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