Авиакомпания RedWings получила очередной Sukhoi Superjet 100

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Сегодня, 14.01.2022, борт RA-89156 совершил перелет из аэропорта Раменское г. Жуковского в аэропорт Домодедово г. Москва. Таким образом, состоялась поставка очередного самолета Sukhoi SuperJet 100 в авиакомпанию RedWings. Это уже 2 поставленный в этом году RedWings борт, всего на данный момент авиакомпания эксплуатирует 12 самолетов SSJ 100.

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