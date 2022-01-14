Петрозаводскмаш изготовил гидроёмкости системы безопасности Курской АЭС-2

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») изготовил комплект емкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), предназначенной для энергоблока № 1 строящейся Курской АЭС-2.

На один энергоблок устанавливается восемь емкостей СПЗАЗ объемом 120 кубических метров каждая, изготовленных из нержавеющей стали. Изделия состоят из трех обечаек и двух днищ, внутрь корпуса устанавливают лестницы и настилы для обслуживания, а также другие внутрикорпусные устройства.

В процессе производства качество изготовления данного оборудование тщательно контролировалось различными методами, включая неразрушающий контроль способом цветной дефектоскопии, ультразвукового контроля и рентгенографии.

Также ёмкости успешно выдержали различные испытания, в том числе гидравлические избыточным давлением около 4,4 МПа. Представители заказчика провели приёмочную инспекцию и входной контроль изделий на территории Петрозаводскмаша. Гидроёмкости будут отгружены на стройплощадку атомной станции с открытием навигационного периода.