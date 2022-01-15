Новые детские сады открыли в регионах часть 1 (2022г.)
В Вологде открыли новый детский сад на 420 мест © media.vologdaregion.ru
Вологодская область
г.Вологда
Современный объект в Вологде возведен за год, его стоимость составила порядка 440 миллионов рублей. Здание стало вторым адресом ведения деятельности существующего детского сада № 110 «Аистенок».
По площади и вместимости это здание стало самым большим в областной столице. Проект вологжане позаимствовали в Череповце, ранее он воплощен в 144 микрорайоне города металлургов и химиков. В двух блоках переменной этажности на восьми тысячах квадратных метров разместились 18 групп, музыкальные и физкультурный залы, бассейн, коворкинг и помещения для дополнительного образования.
В Вологде открыли новый детский сад на 420 мест © media.vologdaregion.ru
20220113105748_IMG_2677.JPG © vologda-oblast.ru
https://35media...odnya-v-Vologde
https://vologda...e_dostigla_100/
https://vologda...sad-na-420-mest
Московская область
Одинцовский округ
В дошкольном образовательном учреждении две группы. Оно рассчитано на 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Игровой уголок, Январь © odin.ru
https://odin.ru/news/?id=64459
Республика Ингушетия
аул Вежарий-Юрт
У жителей сельского поселения Вежарий-Юрт Малгобекского района сегодня двойной праздник — в канун Нового года впервые в истории села открывается долгожданный детский сад. Республика пополнилась 16-м по счёту с начала 2021 года учреждением дошкольного образования.
Строительство нового детского сада выполнено с учетом всех требований. Дошкольное учреждение смогут посещать и малыши с ограниченными возможностями здоровья. Помещения для всех детсадовских групп оснащены новым оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем. На территории сада также расположено несколько игровых площадок.
https://ingushe...yy_detskiy_sad/
https://ingushe...&SECTION_ID=548
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
Новосибирская область
г.Бердск
Ясли-сад в Южном стал третьим корпусом детского сада № 2 «Дельфин». Расположен он рядом с новым детским садом и школой — теперь это единый комплекс. Самые маленькие будут ходить сначала в ясельки, затем в детский сад, а потом и в школу. Ясли рассчитаны на 110 детей. В каждой группе будет по 10 малышей.
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
Открыть оригинальное изображение © nso.ru
https://berdsk-...kryli-v-berdske
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
В городе состоялось торжественное открытие нового детского сада в жилом микрорайоне «Притяжение». Он рассчитан на 220 детей. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография». На него было выделено 270 млн рублей. 140 млн из Республиканского и 130 млн из федерального бюджета.
https://tvcheln...kiy-sad-karusel
В селе Эстачи Высокогорского района Татарстана открылся детский сад «Шаян». Дошкольное учреждение возведено по национальному проекту «Демография» и рассчитано на 220 мест.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.