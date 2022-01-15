Новые детские сады открыли в регионах часть 1 (2022г.)

В Вологде открыли новый детский сад на 420 мест © media.vologdaregion.ru

Вологодская область

г.Вологда

Современный объект в Вологде возведен за год, его стоимость составила порядка 440 миллионов рублей. Здание стало вторым адресом ведения деятельности существующего детского сада № 110 «Аистенок».

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По площади и вместимости это здание стало самым большим в областной столице. Проект вологжане позаимствовали в Череповце, ранее он воплощен в 144 микрорайоне города металлургов и химиков. В двух блоках переменной этажности на восьми тысячах квадратных метров разместились 18 групп, музыкальные и физкультурный залы, бассейн, коворкинг и помещения для дополнительного образования.

© img.35media.ru

© img.35media.ru

В Вологде открыли новый детский сад на 420 мест © media.vologdaregion.ru

20220113105748_IMG_2677.JPG © vologda-oblast.ru

https://35media...odnya-v-Vologde

https://vologda...e_dostigla_100/

https://vologda...sad-na-420-mest

Вход, Январь © odin.ru

Московская область

Одинцовский округ

В дошкольном образовательном учреждении две группы. Оно рассчитано на 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Игровой уголок, Январь © odin.ru

https://odin.ru/news/?id=64459

© ingushetia.ru

Республика Ингушетия

аул Вежарий-Юрт

У жителей сельского поселения Вежарий-Юрт Малгобекского района сегодня двойной праздник — в канун Нового года впервые в истории села открывается долгожданный детский сад. Республика пополнилась 16-м по счёту с начала 2021 года учреждением дошкольного образования.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

Строительство нового детского сада выполнено с учетом всех требований. Дошкольное учреждение смогут посещать и малыши с ограниченными возможностями здоровья. Помещения для всех детсадовских групп оснащены новым оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем. На территории сада также расположено несколько игровых площадок.

https://ingushe...yy_detskiy_sad/

https://ingushe...&SECTION_ID=548

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Новосибирская область

г.Бердск

Ясли-сад в Южном стал третьим корпусом детского сада № 2 «Дельфин». Расположен он рядом с новым детским садом и школой — теперь это единый комплекс. Самые маленькие будут ходить сначала в ясельки, затем в детский сад, а потом и в школу. Ясли рассчитаны на 110 детей. В каждой группе будет по 10 малышей.

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https://www.nso.ru/news/50896

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Республика Татарстан

г. Набережные Челны

В городе состоялось торжественное открытие нового детского сада в жилом микрорайоне «Притяжение». Он рассчитан на 220 детей. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография». На него было выделено 270 млн рублей. 140 млн из Республиканского и 130 млн из федерального бюджета.

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https://tvcheln...kiy-sad-karusel

В селе Эстачи Высокогорского района Татарстана открылся детский сад «Шаян». Дошкольное учреждение возведено по национальному проекту «Демография» и рассчитано на 220 мест.

https://www.tat...-detsad-5850460