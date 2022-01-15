Российская компания выпустила и поставила на экспорт новую дорожную технику
Пресс-служба АО «Коминвест-АКМТ», являющаяся производителем и поставщиком техники для дорожного строительства, ремонта и содержания дорог, коммунальной техники, техники для содержания аэродромов, лесоперерабатывающей техники и техники для добычи и сортировки рудных и нерудных материалов, в декабре 2021 года сообщила о выпуске модернизированной дорожной машины КДМ-G20 на базе шасси Газон Next.
Первая крупная партия новых машин КДМ-G20 в декабре 2021 г. была отгружена заказчику в Узбекистан.
Помимо КДМ-G20 в Узбекистан были отправлены заливщики швов Эд-235.
Вся дорожная техника была произведена на Тосненский Механическом Заводе, расположенном в Ленинградской области.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WVSZuV6URJ0
Комбинированная дорожная машина КДМ-G20 на базе шасси Газон Next поставляется с комплектом оборудования.
В частности с распределителем твёрдого и увлажнённого реагента РТМS XS¾ в исполнении с кузовом твердых реагентов от 2 м3 до 3 м3 и емкостями для жидкого реагента суммарной емкостью от 480 до 960 л (опционально); с центральная щеткой ЦЩ-2300; цистерной поливомоечной ПМ-4 с насосом 12 бар и передним поливомоечным устройством.
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В настоящее время выпускает 10 моделей комбинированных дорожных машин на шасси КамАЗ, МАЗ, Газон Некст, Мерседес, Вольво, МAN, Скания, Исузу, Unimog, а также на базе двух тракторов — МТЗ и Беларус.
Помимо выпуска модифицированной техники Тосненский механический завод в мае 2021 года выпустил новое навесное оборудование для дорожной техники.
Заводом было выпущено новое оборудование для ямочного ремонта методом пневмонабрызга — модель «ЭД-205», которая предназначена для ямочного ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием методом струйно-инъекционного напыления с применением кубовидного щебня 4-6 мм или 10-14. В качестве вяжущего используется катионная эмульсия.
Еще одной новинкой выпущенной заводом в мае 2021 года стала новая серия навесного щеточного оборудования, а именно щетка — ЩМО-1,которая устанавливается на передний универсальный бампер и является сменным оборудованием. Новая щетка предназначена для мытья дорожных ограждений предназначена для мойки: отбойников, ограждений и звукозащитных экранов на высоте до 1,8 м.
В октябре 2021 года пресс-служба компании сообщилаоб успешном испытании новой модели полностью автоматического распределителя жидких реагентов «АРКТОС» с увеличенной шириной распределения до 18 метров,который предназначен для транспортировки и равномерного распределения жидких реагентов на дорогах с твердым покрытием, а также для мойки дорожных ограждений, дорожных знаков и элементов обустройства дороги.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/uyTHUEMkUAE
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