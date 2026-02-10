Выпуск комбинированных дорожных машин для борьбы с гололёдом и снежным накатом ведёт один из резидентов особой экономической зоны «Ростовская»,компания «Нейс-Инжиниринг», разместившая здесь свою новую производственную площадку — машиностроительный завод «АРМАДОН».

Новая машиностроительная продукция уже поставляется дорожно-строительным компаниям. Навесное оборудование для расчистки дорог и посыпки дорожного полотна пескосоляной смесью успешно опробовано в условиях нынешней зимы.

— Новая продукция завода — оборудование для расчистки дорог — полностью отечественного производства, — отметили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области. — Площадка завода«АРМАДОН» вОЭЗ «Ростовская» позволяет серийно выпускать спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, дорожного строительства, других отраслей. Мощность предприятия в производстве грузоподъемного, навесного и прицепного оборудования — до 200 единиц в год.

Вкомбинированных дорожных машинах «АРМАДОН» усовершенствована система распределения пескосоляной смеси, система управления позволяет водителю на ходу регулировать ширину и плотность посыпки дороги.

Завод «АРМАДОН» работает в ОЭЗ «Ростовская» с 2025 года. Новое машиностроительное предприятие выпускает не только спецтехнику, но и комплектующие к ней.