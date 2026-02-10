Ростовский завод наладил выпуск дорожной спецтехники до 200 единиц в год
Выпуск комбинированных дорожных машин для борьбы с гололёдом и снежным накатом ведёт один из резидентов особой экономической зоны «Ростовская»,компания «Нейс-Инжиниринг», разместившая здесь свою новую производственную площадку — машиностроительный завод «АРМАДОН».
Новая машиностроительная продукция уже поставляется дорожно-строительным компаниям. Навесное оборудование для расчистки дорог и посыпки дорожного полотна пескосоляной смесью успешно опробовано в условиях нынешней зимы.
— Новая продукция завода — оборудование для расчистки дорог — полностью отечественного производства, — отметили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области. — Площадка завода«АРМАДОН» вОЭЗ «Ростовская» позволяет серийно выпускать спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, дорожного строительства, других отраслей. Мощность предприятия в производстве грузоподъемного, навесного и прицепного оборудования — до 200 единиц в год.
Вкомбинированных дорожных машинах «АРМАДОН» усовершенствована система распределения пескосоляной смеси, система управления позволяет водителю на ходу регулировать ширину и плотность посыпки дороги.
Завод «АРМАДОН» работает в ОЭЗ «Ростовская» с 2025 года. Новое машиностроительное предприятие выпускает не только спецтехнику, но и комплектующие к ней.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0