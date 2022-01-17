«Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в Канаду

«Северсталь» впервые отправила 1 500 тонн труб большого диаметра (ТБД) в Канаду.

ТБД будут доставлены одному из ведущих производителей и дистрибуторов труб в странах Северной Америки и использоваться в энергетической отрасли Канады.

Впервые трубы большого диаметра были произведены по двойному стандарту — канадскому CSA Z245.1 и американскому API 5L. Трубы также соответствуют параметрам NACE MR 0103 и NACE MR 0175, а также изготовлены в соответствии с традиционными требованиями канадского рынка.

ТБД диаметром от 508 до 1066,8 мм с толщиной стенки от 12,7 до 19,05 мм произведены из стали прочностью X42M/ GR 290-II+Gr B и X70M /GR 483-II+GR 448-II на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь»), расположенном на производственной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Для выпуска труб «Северсталь» использует собственный металлопрокат, который производит стан 5000 листопрокатного цеха компании, расположенный на одной промышленной площадке с ИТЗ. На трубы нанесено защитное эпоксидное покрытие, которое сохраняет их от коррозии во время транспортировки.

«В прошедшем году „Северсталь“ значительно расширила географию поставок труб большого диаметра на экспорт, став полноправным и конкурентоспособным участником мирового рынка. Это результат планомерной работы всей команды по освоению новых рынков и новых видов продукции, дополнительных сервисов для экспортных клиентов», — отметил директор по продажам энергетическим компаниями «Северстали» Александр Семенов.

При выборе «Северстали» в качестве поставщика клиент отметил многолетнюю репутацию компании в качестве лидера российского металлургического производства и выразил полную уверенность в получении продукции высочайшего качества. Кроме того, клиент обозначил намерение и дальше развивать международное сотрудничество компаний, основанное на соответствии российского качества самым высоким канадским требованиям.