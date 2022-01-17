На Кубани завершили строительство свинофермы на 2,4 тыс. голов
Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали в 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума.
Инвестор завершил проект по строительству свинофермы полного производственного цикла на 2400 свиноматок в Павловской районе Краснодарского края. Здесь подвели инженерные сети, выполнили благоустройство территории, завезли поголовье. В дальнейшем опытно-производственное хозяйство «Искра» внедрит современные технологии. В результате на предприятии планируют увеличить среднесуточный прирост массы животного до 800 грамм, увеличить поголовье до 60,3 тыс. в год, уменьшить затраты на корм.
Общий объем инвестиций составил 1,61 млрд рублей. Соглашение о реализации данного проекта заключили на ПМЭФ-2019 между администрацией Краснодарского края, муниципалитетом и ОПХ «Искра». В результате в районе создали 58 новых рабочих мест.
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