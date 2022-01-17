В Москве открыли новые линии по производству детского питания

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На Царицынском молочном комбинате создана новая линия по производству сухих молочных смесей, а также модернизированы линии по производству овощных, фруктовых, мясных, мясо-растительных пюре и соков.

Офсетный контракт, заключенный правительством Москвы с компанией «Вимм-Билль-Данн» на 10 лет, предусматривает поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясо-растительные пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси.

Общая его стоимость (объем закупки продукции) — 30,6 млрд рублей. Инвестиции в производство составят 2,1 млрд рублей.

В рамках реализации офсетного контракта в 2020-2021 годах АО «Вимм-Билль-Данн» инвестировало в модернизацию Царицынского молочного комбината 495 млн рублей.

За счет этих средств:

создана новая линия по производству сухих молочных смесей (мощность — 16 млн единиц в год) — первое в Москве производство такой продукции, ранее сухие молочные смеси для молочных кухонь закупались в других регионах России, а также в Белоруссии;

модернизирована линия по производству овощных, фруктовых, мясных и мясо-растительных пюре — ее мощность увеличена почти на 70% (до 75 млн единиц в год);

модернизирована линия по производству соков (мощность — 66,5 млн единиц в год).

Кроме того, компания вложила 840 млн рублей в модернизацию Лианозовского молочного комбината. В результате была создана новая линия по производству соков, а также обновили оборудование молочного цеха.