Компании «Парус электро» и Green Drive запускают проект сети зарядных станций электромобилей

Начиная с сентября 2021 г. «Парус электро», российский разработчик и производитель электрозарядных станций (ЭЗС) поставляет оборудование для реализации масштабного проекта компании Green Drive по созданию инфраструктуры для электротранспорта.

В 2022 г. на трассе М4 между Москвой и Сочи будут установлены 20 быстрых ЭЗС российского производства, позволяющих заряжать электромобиль менее, чем за 30 минут. Развитие сети зарядных станций позволит путешествовать на современном электромобиле по трассе протяженностью более 1 500 км.

В зависимости от установленной модели станции позволят осуществлять одновременный заряд до 3-х электромобилей (2 из них быстром зарядом) суммарной мощностью до 200 кВт. При этом предусмотрена поддержка всех основных стандартов заряда — CHAdeMO, CCS Combo 2, Type 2.

Важно отметить применение в станциях «Парус электро» технологии динамической балансировки. Она позволяет эффективно распределять выходную мощность в зависимости от текущего заряда батареи электромобиля и количества одновременно заряжаемых пользователей.

В 2021 г. в рамках сотрудничества с компанией Green Drive уже были установлены и успешно эксплуатируются ЭЗС производства «Парус электро» на территории Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. На них заряжались почти все существующие в России типы электромобилей, — от Lada Ellada и мини электромобиля Mitsubishi I-MiEV до мощных современных Porsche Taycan и всех видов Tesla. С учетом накопленного опыта реализуемый крупномасштабный проект откроет для владельцев электромобилей новый полноценный маршрут для путешествий по территории России и сделает электромобили ещё более массовым сегментом транспорта в стране.

Быстрая зарядная станция электромобилей © parus-electro.ru