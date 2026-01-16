Также это крупнейший в России комплекс, предусматривающий динамическую балансировку мощности между заряжающимися электромобилями.

На территории расположено 18 быстрых и супербыстрых ЭЗС мощностью 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъемов. Для зарядки потребуется менее 30 минут. Здесь же есть зона отдыха для водителей.

Зарядный хаб расположен рядом со станцией метро «Волоколамская» — на перехватывающей парковке «Московского паркинга».

По Транспортной программе до 2030 года в городе установят около 35 тысяч зарядных станций различной мощности.