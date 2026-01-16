В Москве открыли первый городской зарядный комплекс для электромобилей
Также это крупнейший в России комплекс, предусматривающий динамическую балансировку мощности между заряжающимися электромобилями.
На территории расположено 18 быстрых и супербыстрых ЭЗС мощностью 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъемов. Для зарядки потребуется менее 30 минут. Здесь же есть зона отдыха для водителей.
Зарядный хаб расположен рядом со станцией метро «Волоколамская» — на перехватывающей парковке «Московского паркинга».
По Транспортной программе до 2030 года в городе установят около 35 тысяч зарядных станций различной мощности.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 3