Ivan_82 Электроника, электротехника и приборы

В Москве открыли первый городской зарядный комплекс для электромобилей

Также это крупнейший в России комплекс, предусматривающий динамическую балансировку мощности между заряжающимися электромобилями.

На территории расположено 18 быстрых и супербыстрых ЭЗС мощностью 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъемов. Для зарядки потребуется менее 30 минут. Здесь же есть зона отдыха для водителей.

Зарядный хаб расположен рядом со станцией метро «Волоколамская» — на перехватывающей парковке «Московского паркинга».

По Транспортной программе до 2030 года в городе установят около 35 тысяч зарядных станций различной мощности.

Источник: www.mos.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath16.01.26 17:42:59
    По Транспортной программе до 2030 года в городе установят около 35 тысяч зарядных станций различной мощности.


    Даже в моём провинциальном Саратове периодически попадаются на дорогах электромобили.
    А уж в столицах-то и подавно небось.
    Больше ЭЗС — больше электромобилей.

    • Юрий Герасимов Юрий Герасимов16.01.26 22:10:08

      Если вы считаете город с населением 1 млн «провинциальным», то тогда у вас все очень плохо с инфраструктурой должно быть, это конечно ужасно. Во всем мире провинциальными считают города меньше 10000 в среднем, остальные уже с развитой инфраструктурой. Это конечно плохо, что в России всё ещё города с населением около миллиона считаются провинциальными, обидно(((

